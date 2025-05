Almeno 50 morti negli attacchi israeliani su Gaza questo martedì, mentre la pressione internazionale aumenta

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che gli attacchi aerei israeliani di martedì hanno ucciso più di 50 palestinesi nel sud e nel centro di Gaza, con case e rifugi tra gli obiettivi principali, secondo fonti mediche locali.

Ti potrebbe interessare:



Nonostante abbiano permesso il passaggio di cinque camion di aiuti dopo settimane di blocco, i leader internazionali sostengono che la risposta non è all'altezza delle esigenze di oltre due milioni di residenti. Mentre i negoziati per il cessate il fuoco sono in stallo e le vittime civili aumentano, le critiche alla condotta di Israele continuano a intensificarsi.