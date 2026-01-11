Il bilancio delle vittime nelle proteste iraniane sale a 500

HQ

Almeno 500 persone sono state uccise in due settimane di disordini in tutto l'Iran, secondo un gruppo per i diritti umani con sede negli Stati Uniti, segnando l'ondata di proteste più mortale dal 2022 e aumentando fortemente i timori di una crisi regionale più ampia.

L'Agenzia di Stampa degli Attivisti per i Diritti Umani (HRANA) ha dichiarato di aver verificato la morte di 490 manifestanti e 48 membri delle forze di sicurezza, con oltre 10.600 arresti in tutto il paese. Le autorità iraniane non hanno rilasciato dati ufficiali e le informazioni sono state fortemente limitate da un blackout di internet in corso.

Le proteste sono iniziate a fine dicembre per l'aumento dei prezzi, ma si sono trasformate in aperte sfide alla leadership clericale iraniana. I video che circolano online mostrano marce notturne, incendi in strade e scontri con le forze di sicurezza in città come Teheran e Mashhad.

Le tensioni sono aumentate ulteriormente dopo che Trump ha avvertito di poter intervenire per sostenere i manifestanti, spingendo il presidente del parlamento iraniano a minacciare ritorsioni contro le basi statunitensi e Israele in caso di attacco. I funzionari israeliani hanno dichiarato che il paese è in massima allerta, monitorando attentamente la situazione.