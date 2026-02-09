Almeno 53 morti o dispersi dopo che una barca per migranti si capovolge al largo della Libia

HQ

Una barca di migranti si è capovolta al largo della costa libica venerdì, lasciando almeno 53 morti o dispersi, secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per la migrazione (tramite The Guardian). Solo due donne nigeriane sono state salvate dalle autorità libiche, una delle quali ha dichiarato di aver perso il marito, mentre l'altra ha dichiarato di aver perso due bambini nella tragedia. Entrambi i sopravvissuti hanno ricevuto cure mediche d'emergenza dai team dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM).

La barca era partita da Al-Zawiya, Libia, intorno alle 23:00 del 5 febbraio, trasportando migranti e rifugiati di nazionalità africane. Dopo sei ore di viaggio, si dice che abbia preso acqua e si sia capovolta a nord di Zuwara. L'IOM ha descritto l'incidente come parte di un continuo schema di attraversamenti mortali lungo la rotta centrale del Mediterraneo, spesso guidati da reti di traffico di esseri umani e contrabbando che sfruttano migranti su navi pericolose.

L'agenzia con sede a Ginevra ha invitato a una cooperazione internazionale più forte per smantellare le operazioni di traffico e ha sollecitato la creazione di vie migratorie più sicure e legali. "L'IOM piange la perdita di vite umane in un altro incidente mortale lungo la rotta del Mediterraneo centrale", ha dichiarato l'organizzazione, sottolineando l'urgente necessità di prevenire ulteriori tragedie proteggendo al contempo le popolazioni vulnerabili che tentano il pericoloso viaggio verso l'Europa...