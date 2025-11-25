Almeno 6 morti nell'attacco notturno russo a Kiev

HQ

Almeno 6 persone sono morte e 13 ferite dopo che la Russia ha lanciato più di 20 missili e centinaia di droni contro l'Ucraina durante la notte, secondo funzionari ucraini. Un missile ha colpito Kiev, dove i residenti sono stati invitati a ripararsi mentre le sirene d'allarme aereo suonavano in tutta la capitale.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia ha lanciato almeno 460 droni durante la notte, con diversi che sono entrati in Moldavia e Romania. Ha descritto gli attacchi come un attacco "massiccio" alle infrastrutture energetiche e ha invitato i partner a mantenere la pressione attraverso consegne di armi, supporto alla difesa aerea e sanzioni.

L'attacco è avvenuto poco dopo i colloqui del fine settimana in Svizzera su una proposta di pace rivista degli Stati Uniti per l'Ucraina, e un incontro separato ad Abu Dhabi tra il segretario dell'esercito statunitense Dan Driscoll e una delegazione russa.

Allo stesso tempo, la Moldavia ha confermato che sette droni russi hanno violato il suo spazio aereo durante la notte. La Romania ha dichiarato che due droni sono entrati nel suo territorio, scatenando il decollo di due Typhoon tedeschi e due F-16 rumeni.