Almeno 8 sciatori morti dopo una valanga in California

HQ

Otto sciatori sono stati confermati morti dopo che una potente valanga ha attraversato un terreno di backcountry vicino al Lake Tahoe, hanno riferito le autorità mercoledì (tramite BBC). Un nono membro del gruppo rimane disperso ed è dato per morto mentre le operazioni di ricerca continuano in condizioni pericolose.

La valanga ha colpito martedì mattina nell'area di Castle Peak, seppellendo un gruppo di 15 sciatori durante una gita guidata. Sei persone sono state salvate, due delle quali portate in ospedale con ferite non potenzialmente letali. I funzionari hanno dichiarato che il gruppo includeva sciatori ricreativi e guide professioniste di ritorno da un tour di tre giorni.

Le forti nevicate hanno complicato gli sforzi di recupero, con quasi tre piedi di neve in più caduti dalla frana, secondo i funzionari della Tahoe National Forest. Le autorità hanno avvertito che il rischio di valanghe rimane elevato e hanno esortato il pubblico a evitare l'entroterra mentre le squadre lavorano per recuperare le vittime...