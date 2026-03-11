Almeno sei morti e cinque feriti dopo un incendio di autobus in Svizzera

HQ

Almeno sei persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite quando un autobus ha preso fuoco martedì sera nella piccola città di Kerzers, nel cantone svizzero di Friburgo, a circa 20 km (12 miglia) a ovest della capitale, Berna.

L'incendio è scoppiato intorno alle 18:25 ora locale nella via principale della città. Video condivisi sui social media mostravano fiamme che spuntavano a diversi metri dai finestrini dell'autobus, con un denso fumo nero che si alzava nel cielo.

La polizia cantonale di Friburgo ha confermato che tre dei feriti sono rimasti gravemente feriti. "La polizia sta attualmente trattando l'incendio come un incidente causato dall'uomo, e persino come un atto deliberato", ha detto il sergente Frederic Papaux, anche se le autorità non hanno specificato se si sospetti terrorismo.

Questa è una notizia in evoluzione...