Almeno sette morti dopo che l'aereo cargo UPS si è schiantato in una palla di fuoco al decollo da Louisville

Un aereo cargo UPS a fusoliera larga è esploso in una palla di fuoco pochi istanti dopo la partenza dall'aeroporto internazionale Muhammad Ali di Louisville martedì, uccidendo sette persone (compresi tutti e tre i membri dell'equipaggio a bordo) e ferendone 11 a terra. Le fiamme dell'incidente hanno innescato diversi incendi in un corridoio industriale vicino all'aeroporto, costringendo le autorità a interrompere le operazioni di volo per tutta la notte.

L'aereo trimotore MD-11 era diretto a Honolulu e rifornito di carburante per un volo di 8 ore e mezza. I funzionari hanno riferito che alcuni detriti sembravano mostrare un motore che si separava dall'aereo prima che si schiantasse. La causa dell'incendio e dell'incidente rimane sotto inchiesta.

Incendi e vittime a terra

Il sindaco di Louisville Craig Greenberg ha confermato quattro vittime sul campo. Il governatore del Kentucky Andy Beshear ha detto che il bilancio totale delle vittime è di almeno sette e si prevede che aumenterà, con diversi sopravvissuti che hanno subito ferite significative. Gli incendi hanno colpito gli impianti industriali vicini, tra cui un centro di riciclaggio del petrolio e un'azienda di ricambi auto. Le autorità hanno avvertito i residenti nelle immediate vicinanze di rimanere in casa a causa dei rischi per la qualità dell'aria.

La FAA e l'NTSB stanno conducendo le indagini. L'aereo di 34 anni era in servizio con UPS dal 2006. UPS ha dichiarato che sono in atto piani di emergenza per ridurre al minimo le interruzioni delle sue operazioni. Il Worldport di Louisville (l'hub globale per il trasporto aereo di merci della compagnia) è centrale per la sua rete, gestendo più di 300 voli e circa 2 milioni di pacchi al giorno.