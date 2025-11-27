Alpha Nomos è un hack and slash ritmico che unisce Crypt of the Necrodancer e Devil May Cry

Se hai giocato di recente a Hi-Fi Rush e stavi cercando qualcosa di simile, o qualcosa che porti anche solo la premessa e l'idea a un livello superiore, vale la pena tenere d'occhio Ribcage Games ' Alpha Nomos. Si tratta di un gioco d'azione hack and slash basato sul ritmo in cui i giocatori assumono il ruolo di Cello e usano abilità musicali e abilità che pulsano a tempo con una colonna sonora per infliggere danni e superare nemici burattini furbi.

Con una premessa così unica, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con il co-fondatore Emil Lager per comprendere l'ispirazione e l'idea dietro Alpha Nomos, tutto durante il nostro recente periodo in DevGAMM.

"Stiamo cercando di unire cose come Crypt of the Necrodancer e Devil May Cry," inizia Lager prima di aggiungere, "Hi-Fi Rush era in questa direzione, e ci piace la direzione che ha preso, ma pensiamo che si possa portare la linea tra azione e musica più lontano di quanto abbiano fatto loro, ed è esattamente quello che stiamo facendo."

Abbiamo chiesto ulteriori chiarimenti su come appare questo dal punto di vista del gameplay, a cui Lager ci ha raccontato in dettaglio quanto segue.

"Quindi, avete un sistema di combo molto complesso per ognuna delle armi che abbiamo nel gioco. Adesso nella demo stiamo mostrando uno di questi, ma abbiamo progettato appositamente il sistema di gioco in modo che sia possibile da scoprire. Sto ancora scoprendo nuovi modi per usare certi elementi nell'arma per essere più efficace, ma non erano cose che avevo pianificato, e mi piace molto fare un'analogia tra questo e l'uso degli strumenti musicali. Quando impari uno strumento musicale, devi imparare le regole per iniziare a fare freestyle e infrangerle. Quindi vedo la cosa così, e mi piace molto che le persone della community trovino modi per rompere il mio sistema, ed è davvero divertente esplorare il sistema nel tempo. Non c'è nessuno che abbia giocato più di me al gioco, e trovo comunque nuove cose che posso fare dentro di esso regolarmente."

Al momento, Alpha Nomos punta a un lancio nello stato 1.0 per marzo 2026, quando arriverà per primo su PC. Ma cosa possiamo aspettarci dopo questo? Abbiamo chiesto a Lager.

"Inizieremo per PC e vedremo quanto sarà facile trovare modi per spedire su altre piattaforme. La prima cosa che valuteremo è la Switch, ma vista la dimensione del team, vogliamo prima di tutto centrare il rilascio PC, renderlo il più rifinito e migliore possibile, e poi guarderemo alle console più avanti."

Puoi vedere l'intervista completa e sottotitolata localmente qui sotto per maggiori informazioni sul gioco, su come sarà pubblicato, sui suoi legami con Hans Zimmer e anche molto sulla sua realizzazione musicale.