Alpine e FIA condannano gli abusi online e razzisti nei confronti di Yuki Tsunoda dopo l'incidente con Colapinto

Il ritorno di Franco Colapinto in Formula 1 come pilota principale, in sostituzione di Jack Doohan per le successive cinque (ora quattro) gare all'Alpine, è stato accolto con entusiasmo dai tifosi argentini di F1. Tuttavia, alcuni si sono spinti all'estremo, e dopo un piccolo incidente che ha coinvolto Colapinto e il pilota della Red Bull Yuki Tsunoda nelle FP1 in Emilia Romagna la scorsa settimana, alcuni fan hanno lanciato insulti e insulti, compresi insulti razzisti, nei confronti dei piloti giapponesi (via Motorsport).

La situazione ha portato Alpine, così come l'organo di governo della FIA, a rilasciare una dichiarazione: "Incoraggiamo tutti a ricordare che dietro la visiera di questi atleti sovrumani c'è una persona, un individuo con sentimenti, familiari, amici e persone care. Come squadra, non possiamo perdonare gli abusi online ed esortiamo tutti i fan di questo sport che amiamo ad essere gentili e rispettosi".

L'incidente è avvenuto venerdì, quando Colapinto ha ostacolato diversi piloti mentre tornava in velocità al suo ritorno in F1 con Alpine. Tsunoda, in particolare, gesticolava arrabbiato, e lo stesso Colapinto disse che Tsunoda aveva ragione ad essere sconvolto.

Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha aggiunto: "Sostengo pienamente Yuki Tsunoda e Franco Colapinto e li ringrazio per aver parlato contro il crescente problema degli abusi online negli sport motoristici".

In altre notizie relative ad Alpine, abbiamo appreso di recente che il fratello dell'ex preside di Alpine, che si è dimesso questa settimana, è stato arrestato con "ingenti somme di denaro".