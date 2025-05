Alpinista ucraino liberato dopo il record e l'arresto dell'Everest Andrew Ushakov, che ha fatto notizia per la sua rapida scalata dell'Everest, è ora fuori su cauzione dopo essere stato arrestato per trasporto di denaro non dichiarato.

HQ Le ultime notizie sul Nepal . Ora sappiamo che l'alpinista ucraino Andrew Ushakov è stato rilasciato su cauzione dopo il suo arresto all'aeroporto di Kathmandu per trasporto di valuta estera non dichiarata, ha detto martedì a Reuters un funzionario nepalese. Lo scalatore aveva recentemente completato un viaggio da record dal livello del mare alla vetta dell'Everest in soli quattro giorni, attirando l'attenzione internazionale. Le autorità locali hanno confermato che deve ancora affrontare un procedimento legale, anche se il suo team ha descritto l'incidente come un malinteso. Andrew Ushakov // Shutterstock