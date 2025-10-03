Altre canzoni di Super Mario Galaxy aggiunte a Nintendo Music

HQ

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è stato ora rilasciato, dando sia ai vecchi fan che al nuovo pubblico la possibilità di vivere due delle migliori avventure di Mario in condizioni rinnovate. Per celebrare questa occasione, Nintendo sta ora espandendo la sua libreria di colonne sonore nell'app Nintendo Music con tre brani dei due titoli.

Questi sono Good Night da Super Mario Galaxy, così come Special Someone e Twins da Super Mario Galaxy 2. Sono disponibili per l'ascolto gratuito se sei un abbonato Switch Online.

Leggi la nostra recensione di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 qui, e hai intenzione di dare un giro a questi classici questo fine settimana?