Altre colonne sonore aggiunte aAnimal Crossing: New Horizons Nintendo Music

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Uno dei primi giochi aggiunti all'app Nintendo Music è stato Animal Crossing: New Horizons, la cui colonna sonora accogliente è perfetta per quasi ogni attività o ora della giornata. Ma come forse sapete, sia un aggiornamento gratuito che un'espansione per Switch 2 per il gioco sono stati rilasciati all'inizio di quest'anno, e ora la musica di entrambe queste aggiunte è stata aggiunta all'app.

Questa è una delle più piccole aggiunte a Nintendo Music fino ad oggi, con una durata di circa 24 minuti, e praticamente solo i giochi NES hanno avuto colonne sonore più brevi, che però erano progettate per essere riprodotte in loop. In totale, ora ci sono 417 Animal Crossing: New Horizons tracce tra cui scegliere...

Puoi leggere la nostra recensione di Animal Crossing: New Horizons - Versione 3.0 e Switch 2 Edition qui.