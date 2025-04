Altre colonne sonore di F-Zero aggiunte a Nintendo Music

HQ

Molte persone concordano sul fatto che Nintendo non è stata esattamente brava aF-Zero intrattenere i fan con nuovi intrattenimenti, e prima di ogni nuovo evento, sorge la speranza che questa volta possano avere qualcosa di divertente da dirci.

La presentazioneSwitch 2 di domani non fa eccezione, anche se probabilmente anche questa volta rimarremo a mani vuote. Detto questo, l'azienda ha ora rilasciato una doppia dose diF-Zero colonne sonore per l'app Nintendo Music solo 24 ore prima che sia il momento di dirci tutto su Switch 2. Da un lato, c'è l'originale Super Nintendo che è ora disponibile per il divertimento e, dall'altro, il più oscuro Expansion Kit che è stato rilasciato esclusivamente per 64DD (un add-on per Nintendo 64 che è stato lanciato solo in Giappone).

Ecco tutte le canzoni:

F-Zero (Super Nintendo, dal 1991)



Apertura



Città muta



Grande Blu



Oceano di sabbia



Vento della Morte



Silenzio



Città portuale



Canyon Rosso



Terra Bianca I



Terra Bianca II



Campo di fuoco



Risultati



Hai perso



Fine



Kit di espansione F-Zero (64DD, dal 2000)