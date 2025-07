Altri 10 fumetti o graphic novel che ogni fan della Marvel dovrebbe leggere

HQ

All'inizio di quest'anno, abbiamo selezionato 10 fumetti o graphic novel che ogni fan della Marvel dovrebbe leggere almeno una volta. Ora, a seguito di ciò, siamo tornati con altre 10 opzioni, scelte che sono sia di grande impatto, di altissima qualità e anche abbastanza facilmente disponibili per essere ritirate e aggiunte alla tua collezione.

Hulk della Guerra Mondiale

Considerando che abbiamo presentato l'eccellente Planet Hulk nell'ultimo articolo, ha ancora più senso presentare World War Hulk qui, poiché si basa naturalmente su quella storia cosmica e vede come un vendicativo e incredibilmente potente Hulk ritorna sulla Terra per agire contro coloro che lo hanno bandito in primo luogo. Si tratta di una serie di eventi caotici e folli che alla fine vede Hulk confrontarsi con l'unico essere umano esistente che può scambiare colpi con lui libbra per libbra, l'uomo con il potere di un milione di soli esplosivi nel suo arsenale.

Guerra civile

Una delle storie che definiscono la storia diCivil War Marvel, esplora alcune delle dinamiche politiche e sociali contrastanti che colpiscono l'umanità con i superumani che la proteggono e le causano danni. Vede una divisione completa nel roster di Marvel, dove metà degli eroi si batte per maggiori restrizioni dei superumani, mentre l'altra metà lo vede come un problema immenso. Questo ribolle costantemente fino a quando alla fine sfocia in un'enorme lotta in cui viene tolta la vita innocente e viene versato sangue.

X-Men: Saga della Fenice Oscura

Ogni volta che si parla dei personaggi più potenti della storia di Marvel, Jean Grey in genere viene sempre tagliato, soprattutto quando è nella sua forma Phoenix. Il Dark Phoenix Saga è una storia che dimostra quanto sia potente questa versione di Jean, poiché vede come la forza cosmica immensamente forte si attacca al telepate dai capelli rossi del X-Men e lo corrompe, trasformandolo in un essere dal potenziale quasi incommensurabile e nella più grande minaccia che l'universo abbia mai visto fino ad oggi. Questo porta il X-Men di fronte al dilemma se la vita di Jean sia uguale a tutta la vita nel resto dell'universo...

Guerre segrete

Un'altra trama importante che questa volta invece esplora un'esistenza quasi completamente distrutta. Vede la maggior parte dei mondi distrutti, ad eccezione di una piccola parte nota come Battleworld che è stata creata e forgiata insieme da God Emperor Doom, che governa su regioni comandate da eroi e cattivi allo stesso modo. Vede cosa succede quando alcuni sopravvissuti si ritrovano in questo mondo e hanno il compito di fermare il God Emperor e riportare la vita a come la conoscevamo una volta.

Spider-Man: La notte in cui Gwen Stacy è morta

Probabilmente la trama piùSpider-Man influente di tutti i tempi. The Night Gwen Stacy Died è la storia di come il Green Goblin causò a Peter Parker un'immensa miseria rapendo Gwen Stacy e mettendo in moto i piani per vedere la giovane donna morire durante una caduta da Brooklyn Bridge. È una storia che racconta anche come il Goblin di Norman Osbourne si uccide effettivamente, una storia che ha ispirato momenti chiave visti nel primo film di Sam Raimi Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2 interpretato da Andrew Garfield.

Casa di M

Una delle più grandi storie d'insieme della storia recente. House of M esplora come il New Avengers e il X-Men si alleano per affrontare un Scarlet Witch fuori controllo, una versione di Wanda Maximoff che ora tiene il destino del mondo intero nelle sue mani. Racconta come le due supersquadre si uniscono per fermare il famoso utilizzatore di magia, e vede anche come affrontano un complotto Magneto che è combattuto tra salvare la figlia adottiva e usarla per i suoi sinistri scopi.

Guanto dell'Infinito

L'evento che ha ispirato il Infinity Saga. La corsa Infinity Gauntlet racconta la storia di come Thanos, dopo essere stato resuscitato da Death, va in giro ad acquisire i sei Infinity Stones per costruire il guanto del titolo e usarlo per spazzare via metà di tutta la vita nell'universo. A differenza del Marvel Cinematic Universe, qui le intenzioni di Thanos (sebbene ancora spietate) sono molto meno onorevoli, poiché commette questa atrocità semplicemente per onorare l'essere potente che gli ha restituito la vita. Inutile dire che gli eroi di Marvel non possono permettere che ciò accada, e con Adam Warlock al timone, diversi personaggi leggendari si alleano per fermare il Mad Titan.

Avengers: La dinastia Kang

I Avengers si sono trovati a lungo ad affrontare Kang the Conqueror, ma The Kang Dynasty racconta la loro più grande battaglia fino ad oggi. Esplora come Kang ritorna sulla Terra con una potente tecnologia futuristica e il sostegno del suo pericoloso figlio, e vede come il nostro pianeta si arrende alla sua immensa minaccia, lasciando tutte le speranze dell'umanità nelle mani dei Avengers, che si trovano di fronte alla sfida di fermare il regno dello spietato sovrano.

X-Men: L'era dell'apocalisse

Una delle più belleX-Men storie che leggerete,Age of Apocalypse ci porta in una realtà alternativa in cui Charles Xavier è stato ucciso in uno sforzo di auto-sacrificio per proteggereMagneto, lasciando che il mondo fosse governato da un eternoMutant vizioso e crudele noto comeApocalypse. Vede come un gruppo di resistenza Mutants, guidato da un Magneto molto più gentile, si solleva e cerca di ripristinare la giusta linea temporale, usando le capacità di viaggio nel tempo di Bishop a proprio vantaggio. Se hai visto l'adattamento di 20th Century Fox basato su questo fumetto e non sei rimasto impressionato, il materiale originale è una storia molto migliore, fidati di noi...

L'ultima caccia di Kraven

Per coloro che non hanno familiarità con i fumetti di Marvel, la recente grande attenzione su Kraven the Hunter nei film e nei videogiochi può sembrare piuttosto insolita, ma questo personaggio è uno dei più grandi rivali di Spider-Man, quindi è bello vederlo ottenere un po' delle luci della ribalta. La storia di Kraven's Last Hunt è forse il miglior filo narrativo che presenta questo brutale cattivo, un racconto che svela come Kraven tenta di completare la sua collezione di uccisioni di uno di ogni animale conosciuto aggiungendo Spider-Man a quella lista, una caccia che si rivela molto più difficile del previsto per la minaccia letale.