Altri guai per Hegseth quando emerge la seconda perdita di segnale Secondo quanto riferito, il segretario alla Difesa ha condiviso piani di guerra classificati in Yemen con la famiglia e i collaboratori stretti in una chat privata.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Nuove accuse suggeriscono che Pete Hegseth, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, abbia condiviso dettagli altamente sensibili sulle operazioni militari in Yemen attraverso un secondo gruppo non classificato di Signal che includeva sua moglie, suo fratello e un avvocato personale. Quest'ultima rivelazione arriva in un momento turbolento per il Pentagono, a seguito del licenziamento di diversi alti funzionari coinvolti in una più ampia indagine sulle fughe di notizie. Secondo quanto riferito, la chat di gruppo, creata durante il processo di conferma di Hegseth, conteneva informazioni sugli attacchi aerei. Mentre i suoi contenuti sollevano serie preoccupazioni sulla sicurezza operativa, il coinvolgimento della famiglia di Hegseth sia nelle discussioni che negli incontri ufficiali ha anche sollevato sopracciglia e ulteriori problemi per Hegseth. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione. Pete Hegseth // Shutterstock