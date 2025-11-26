Altri quattro detenuti in un furto di gioielli al Louvre, ma i tesori rubati restano dispersi

HQ

Le autorità francesi hanno arrestato altre quattro persone in relazione al tesoroso furto di gioielli avvenuto il mese scorso al Museo del Louvre, anche se il destino dei tesori rubati rimane sconosciuto.

La procuratrice parigina Laure Beccuau ha detto che due uomini, di 38 e 39 anni, e due donne, di 31 e 40 anni, tutti di Parigi, sono stati trattenuti per essere interrogati. Gli investigatori non hanno fornito alcun aggiornamento sul recupero di quei gioielli, valutati circa 102 milioni di dollari.

L'indagine ha sollevato serie domande sulla sicurezza dei musei. Secondo quanto riferito, dei ladri hanno usato un carrello elevatore per rompere una finestra ed entrare nella Apollo Gallery in pieno giorno, completando la rapina in soli sette minuti.

All'inizio di questo mese, altri quattro sospetti (tre uomini di 35, 36 e 39 anni, e una donna di 37 anni) sono stati accusati di rapina organizzata e complicità di rapina organizzata. Molti dei pezzi rubati, inclusi quelli appartenuti all'imperatrice Maria Luisa e ad altri reali francesi, si ritiene siano stati smontati o modificati rapidamente per evitare di essere scoperti.