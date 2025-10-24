Altri segnali che indicano l'aggiunta di una modalità battle royale a Battlefield 6 la prossima settimana

HQ

Molte persone hanno chiesto un'emozionante modalità battle royale in Battlefield 6, ma come sappiamo, nulla del genere è stato rilasciato. Tuttavia, ci sono state numerose voci a riguardo e questa settimana sono emerse informazioni che affermano che c'erano tracce di una modalità battle royale nel codice del gioco.

Ora, uno dei migliori e più affidabili giornalisti del mondo dei giochi, Tom Henderson di Insider Gaming, ha commentato la questione, dicendo che la modalità di gioco è davvero in arrivo e verrà rilasciata come shadow drop il 28 ottobre. L'account Call of Duty ModernWarzone ha anche detto l'altro giorno che è tempo di battle royale in Battlefield 6 martedì della prossima settimana, quindi sembra che questo abbia in realtà tutto il peso che si potrebbe mai chiedere da una voce non confermata.