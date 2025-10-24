Altri segnali che indicano l'aggiunta di una modalità battle royale a Battlefield 6 la prossima settimana
Questo proviene da uno degli addetti ai lavori più affidabili che conosciamo nell'intero settore, il che significa che dovremmo prestare attenzione...
Molte persone hanno chiesto un'emozionante modalità battle royale in Battlefield 6, ma come sappiamo, nulla del genere è stato rilasciato. Tuttavia, ci sono state numerose voci a riguardo e questa settimana sono emerse informazioni che affermano che c'erano tracce di una modalità battle royale nel codice del gioco.
Ora, uno dei migliori e più affidabili giornalisti del mondo dei giochi, Tom Henderson di Insider Gaming, ha commentato la questione, dicendo che la modalità di gioco è davvero in arrivo e verrà rilasciata come shadow drop il 28 ottobre. L'account Call of Duty ModernWarzone ha anche detto l'altro giorno che è tempo di battle royale in Battlefield 6 martedì della prossima settimana, quindi sembra che questo abbia in realtà tutto il peso che si potrebbe mai chiedere da una voce non confermata.