Altri segnali indicano l'arrivo a un'Edizione Definitiva di Sonic Frontiers

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L'ultima volta che abbiamo sentito parlare delle vendite di Sonic Frontiers è stato un anno fa, quando Sega ha annunciato in un rapporto trimestrale che l'avventura del riccio aveva venduto quasi cinque milioni di copie. Con tali numeri e recensioni costantemente positive, si potrebbe sospettare che non abbiamo ancora visto l'ultima edizione della serie, e infatti, addetti ai lavori (incluso il spesso affidabile Daniel Richtman) hanno affermato che Sonic Team sta attualmente lavorando a un sequel.

Tuttavia, non è ancora stato fatto alcun annuncio del genere, ma a marzo abbiamo notato che Sonic Frontiers: Definitive Edition era stata classificata per età in Corea del Sud, anche se non era stato ancora presentato alcun prodotto del genere. Ora ci sono ulteriori segnali che una Definitive Edition del gioco è effettivamente in arrivo, dato che un utente X (tramite My Nintendo News) ha scoperto che Sega ha appena aggiornato la descrizione del gioco su Steam e ha anche abbassato definitivamente il prezzo. Questo segue esattamente lo stesso schema che Sonic Mania e Sonic Origins hanno seguito prima di ricevere edizioni aggiornate.

Sonic compirà 35 anni nel 2026 e si prevede che Sega abbia qualche sorpresa. Una Definitive Edition di Sonic Frontiers sembra essere una di queste, ma incrociamo ancora le dita per l'annuncio di qualcosa di completamente nuovo, come un sequel.