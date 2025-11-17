Álvaro Martínez Bueno parla del cambiamento "emotivo" dalla DC Black Label ai Vertigo

HQ

Se sei un lettore abituale della serie di principali segni di DC Black Label, The Nice House on the Lake, conoscerai molto bene il lavoro del suo co-creatore, Álvaro Martínez Bueno. L'artista spagnolo è stato fondamentale nel trasformare la serie a fumetti in un successo moderno, e recentemente abbiamo avuto l'opportunità di parlare con lui per conoscere le sue opinioni sul ritorno dell'etichetta classica Vertigo, per la quale The Nice House on the Lake sarà un progetto di lancio.

In una conversazione a San Diego Comic Con Malaga, Martínez Bueno ha spiegato il cambiamento emotivo da Black Label a Vertigo e come per lui sia un evento enorme, anche se la transizione non influenzerà davvero il modo in cui conduce il suo consueto processo creativo.

"Emotivamente, molto. Perché Vertigo significa molto per me, significa molto per molti lettori in tutto il mondo. All'inizio era come se fossi a New York per la presentazione dell'etichetta. È stato annunciato che Vertigo sarebbe tornato, ed era l'eccitazione in tutto il panel e in sala, era travolgente. Ma alla fine, lavoro con le stesse persone, con gli stessi editor, gli stessi... Quindi, ogni volta che mi siedo alla scrivania, faccio il mio lavoro come facevo quando ero Black Label. Ho molta libertà creativa con questa serie. Questo non è cambiato, ed è la cosa che conta di più per me."

Abbiamo anche chiesto a Martínez Bueno dell'ascesa degli artisti europei e in particolare spagnoli nel mondo dei fumetti, a cui lui ci ha dato un'idea sul perché così tanti creativi della regione stiano trovando successo.

"Beh, ad essere onesti, penso che dovremmo offrire qualcos'altro, perché la Spagna ha un sacco di... Molte persone lo dicono. Probabilmente i miei colleghi condividono questa opinione con me. Abbiamo influenza dal mercato statunitense, dal mercato francese, dal mercato giapponese, anche dal nostro stesso patrimonio, patrimonio artistico in Spagna, che è forte da secoli. Quindi, non abbiamo... Non sentiamo alcuna riserva nel consegnare...

"Voglio dire, se guardi il lavoro di Jorge Jimenez, sono supereroi perfetti, distillati nella forma perfetta. Ma se gratti un po', c'è molto manga, ci sono anche molti artisti europei. E poi, se guardi il lavoro di Pepe [Larraz], è lo stesso. Pepe è influenzato da molti, molti, molti artisti francesi. Pepe ha una laurea in storia dell'arte. Sa molto di arte. Quindi, puoi vedere che porta qualcosa di più in tavola. Ed è davvero curioso, perché ci sono un paio di migliaia di artisti, artisti spagnoli che lavorano nel mercato americano, e nessuno sembra uguale. Quindi, portiamo molta personalità."

Puoi vedere l'intervista completa (e sottotitolata localmente) qui sotto, e per saperne di più sugli artisti spagnoli di San Diego Comic Con Malaga, non perderti la nostra chiacchierata con Larraz su Spider-Man e un possibile futuro DC, e anche con Jimenez su Batman e la sua ispirazione per Naruto.