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Álvaro Morata, ex capitano della nazionale spagnola, che ha sollevato l'Eurocopé dopo una depressione, ha fatto una scelta a sorpresa nella carriera ed è passato in prestito dal Como, il Leganés. La sua carriera lo ha portato ovunque: dopo aver giocato all'Atlético de Madrid, al Getafe e poi nell'accademia del Real Madrid, ha anche giocato a Juventus, Chelsea, AC Milan, che lo ha prestato al Galatasaray e al Como.

In effetti, Morata è già stato il sesto giocatore ad aver spostato più soldi nel mercato dei trasferimenti, con 229 milioni di euro in tutti i suoi trasferimenti.

E dopo che il Como lo ha ingaggiato definitivamente lo scorso giugno, è stato ora ceduto in prestito a una squadra più vicina a casa, il Leganés, che attualmente è in seconda divisione spagnola. Secondo Fabrizio Romano, è già arrivato al Leganés e sosterrà esami medici questo fine settimana.

Questa decisione lo aiuterà a migliorare la vita familiare (ha quattro figli) e il Leganés riceverà una spinta nelle sue aspirazioni di tornare in prima divisione, dove ha giocato l'ultima volta nel 2024/25, venendo retrocesso nello stesso anno. Il Leganés ha già iniziato la stagione in seconda divisione, vincendo una partita e pareggiando un'altra.