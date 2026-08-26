Alysa Liu conferma che non gareggerà la prossima stagione ma "non temere, tornerò"

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Alysa Liu, la pattinatrice artistica americana che ha brillato ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina ed è diventata una superstar, ha rivelato che salterà la stagione 2026/27 e non parteciperà a nessuna competizione, ma a differenza del suo primo ritiro (si è ritirata nel 2022 a 16 anni ma è tornata due anni dopo), questa volta ha pienamente l'intenzione di tornare.

Sui social media ha confermato che non gareggerà in questa stagione. "Mentre la gente annuncia i programmi, approfitto di questo momento per annunciare che non gareggerò questa stagione. Voglio sempre mettermi alla prova in modi nuovi, così che la mia arte e il mio pattinaggio possano evolversi", ha scritto.

"Per me è importante che il mio sport rifletta la mia crescita personale. Approfitterò di questo tempo per ricalibrare, perfezionare le cose e tutto il resto. Quindi non temere, tornerò, e nel frattempo tiferò per i miei compagni di squadra da vicino e lontano."