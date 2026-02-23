Alysa Liu sarebbe entusiasta di avere una Fortnite -skin

HQ

Continuano a essere pubblicate nuove apparizioni come ospiti per Fortnite. Non sembra esserci alcun personaggio o persona che non sia adatto al battle royale di Epic, dato che tutti sono i benvenuti... Finché sono abbastanza famosi.

Quindi, chi sarà il prossimo personaggio/persona a entrare nel gioco? Purtroppo non lo sappiamo, ma conosciamo qualcuno che vorrebbe farlo e che quindi probabilmente apparirà prima o poi. Stiamo parlando della stella americana in stelle Alysa Liu, che ha vinto l'oro nel pattinaggio artistico femminile pochi giorni fa e da allora ha dominato i social media con il suo atteggiamento positivo sulla vita e il suo carisma.

In un'intervista con USA Today, le è stato chiesto se le sarebbe piaciuto essere la migliore giocatrice Fortnite del mondo, ma ha risposto che non era qualcosa che le piaceva perché altrimenti avrebbe vinto ogni partita e l'entusiasmo sarebbe svanito. Ma quando le è stato chiesto se voleva essere immortalata come una Fortnite skin, si è illuminata e ha detto:

"Mi piacerebbe Fortnite farmi una skin! Io lo comprerei!"

Il team di Epic è solitamente bravo nelle collaborazioni, e probabilmente questo non è mai sfuggito all'attenzione del loro reparto PR, che probabilmente è già in pieno impegno per far partire la cosa. Compreresti una skin di Alysa Liu quando/se diventasse disponibile?