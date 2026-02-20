Alysa Liu vince la medaglia d'oro per gli Stati Uniti quattro anni dopo il ritiro anticipato dal pattinaggio artistico
L'americano è diventato una delle sensazioni dei Giochi Olimpici Invernali 2026 e porta a casa due medaglie d'oro.
Alysa Liu ha abbagliato il pubblico alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e ha conquistato l'oro nel pattinaggio artistico femminile giovedì, probabilmente conquistando l'ultima medaglia d'oro degli USA ai Giochi, la seconda medaglia d'oro di Liu in questi Giochi dopo la Gara a Squadre del 6 febbraio. Liu ha pattinato sulle musiche di Donna Summer, MacArthur Park Suite, ottenendo una media complessiva di 226,79 punti con una serie di sette salti tripli.
Liu è diventata la prima americana a vincere una medaglia d'oro individuale nel pattinaggio artistico dai tempi di Sarah Hughes nel 2002, e la prima donna a vincere una medaglia individuale nel pattinaggio artistico per gli Stati Uniti dal 2006 di Sasha Cohen.
Alysa Liu si è ritirata nel 2022 all'età di 16 anni, ma è tornata diventando campionessa del mondo e oro olimpica
Liu, 20 anni, è diventata una delle pattinatrici più giovani a vincere diversi titoli nazionali negli Stati Uniti, ma si è ritirata dal pattinaggio a 16 anni, dopo le Olimpiadi di Pechino 2022, perché il pattinaggio ha occupato la maggior parte della sua vita e a volte non le piaceva. Tuttavia, è tornata nel 2024, prendendo un controllo creativo maggiore sulle sue scelte, che le ha portato a vincere i suoi primi Campionati Mondiali a Boston nel 2025, migliorando rispetto al bronzo conquistato ai Campionati Mondiali del 2022.
Liu ha battuto la
giapponese Kaori Sakamoto per soli 1,89 punti, e Sakamoto è rimasta in lacrime rendendosi conto di aver perso la sua ultima occasione per vincere una medaglia d'oro, dato che si ritirerà prima delle prossime Olimpiadi invernali, ma ha trovato conforto nel diventare allenatrice per aiutare qualcun altro a vincere una medaglia d'oro.