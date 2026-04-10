Alza il volume: l'ultimo trailer di Dead as Disco è puro caos al neon

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Se oggi guarderai solo un trailer di un gioco, Dead as Disco è ovviamente quello da vedere. Questo titolo eccentrico è sviluppato da Brain Jar Games, che descrive la loro creazione come "arti marziali incontra video musicale" in un beat 'em up ad alto numero di ottani con ispirazione al design che potrebbe essere un figlio innamorato di Jet Set Radio e Hi-Fi Rush, completo di neon extra.

Gli sviluppatori hanno ora annunciato che il gioco sarà rilasciato tramite Steam Early Access il 5 maggio e hanno pubblicato il trailer menzionato per celebrare l'occasione. Pensiamo che dovresti subito alzare il volume e guardare il video - e incrociamo dita e piedi che arrivi anche su altre piattaforme.