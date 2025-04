Amanda Serrano e Katie Taylor si impegnano in un'accesa conferenza stampa prima di un incontro storico

HQ

L'11 luglio si svolgerà a New York la prima card di boxe professionistica tutta al femminile, il terzo incontro tra Katie Taylor e Amanda Serrano, con Netflix che lo trasmetterà in diretta in tutto il mondo. Mercoledì al Madison Square Garden si è svolto un evento mediatico con i due pugili. Taylor, irlandese, 38 anni, ha vinto gli ultimi due incontri e difenderà il suo titolo indiscusso dei pesi superleggeri.

Tuttavia, Serrano è ancora convinta che Taylor abbia vinto ingiustamente, incluso l'uso di testate che le hanno causato un profondo taglio alle sopracciglia. Serrano ha anche affrontato Taylor per non aver mantenuto la sua promessa di fare 12 round di tre minuti, uguali alla boxe maschile. Invece, il combattimento sarà di 10 round, due minuti ciascuno.

"Non era d'accordo quando siamo andati a firmare il contratto. Se questa è una sua scelta, allora è una sua scelta, ma credo che le donne debbano ottenere il riconoscimento e l'uguaglianza che ottengono gli uomini", si è lamentata Serrano nella tesa conferenza stampa (via BBC).

"Amanda non è in grado di dettare legge e Amanda non è in grado di cambiare la forma della boxe femminile", ha risposto Taylor, aggiungendo che non dovrebbe essere lo sfidante a dettare i termini del combattimento, fiducioso che lei è "al posto di guida", ed è Amanda quella che ha bisogno che il combattimento avvenga.