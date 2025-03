Amanda Seyfried ha rifiutato la Marvel, pensava che Guardians of the Galaxy sarebbe stato un enorme flop

HQ

James Gunn è riuscito a trasformare Guardians of the Galaxy in un nome familiare grazie al successo del film del 2013, un progetto in cui pochissimi credevano prima. Al di fuori dei circoli dei fumetti, quasi nessuno sapeva chi fossero Gamora, Star-Lord, Groot o Rocket Raccoon. Così, quando l'opportunità di interpretare l'eroina dello spazio verde è arrivata sulla scrivania di Amanda Seyfried, l'ha rifiutata.

L'attrice lo ha rivelato in un'intervista con Happy Sad Confused, dove ha spiegato che l'insolito concetto del film, con un albero parlante e un procione, suonava troppo strano. Era convinta che sarebbe stato il primo grande flop della Marvel, che a sua volta avrebbe avuto un impatto negativo sulla sua carriera.

Ha anche detto che il trucco pesante richiesto per il ruolo di Gamora, tutto il lavoro sul green screen e il fatto che avrebbe dovuto vivere a Londra per sei mesi sono stati ulteriori fattori che alla fine l'hanno spinta a dire di no. Invece, ha colto l'occasione per la commedia western flop di Seth MacFarlane A Million Ways to Die in the West. Oops.

Naturalmente, il senno di poi è 20/20, ma la Seyfried dice di non rimpiangere la sua decisione. All'epoca era semplicemente la scelta giusta per lei ed è felice di come si è sviluppata la sua carriera da allora.

Avreste potuto immaginare la Seyfried nei panni di Gamora?