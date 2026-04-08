Amanda Seyfried interpreterà Cenerentola nel film d'animazione di Netflix Steps

Nel corso degli anni, Netflix ha davvero intensificato i suoi sforzi di animazione, portando progetti iconici alla sua libreria di titoli mentre contemporaneamente crea una marea di progetti originali. Il 2026 sarà una continuazione di questa espansione dell'animazione, e uno di questi film che fa parte di questo movimento è noto come Steps.

Questa è una nuova interpretazione della storia di Cenerentola che svolta la trama e vede le sorellastre 'malvagie' assumere un ruolo più eroico. In sostanza, in Steps, vediamo cosa accade quando il destino del regno viene affidato a una delle sorellastre dopo un incidente con una bacchetta magica, un errore che richiede l'aiuto dell'iconica principessa su cui si basa proprio questa storia, la famosa Cenerentola.

Tenendo conto di ciò, Netflix ha appena rivelato chi si occuperà del compito di dare vita a Cenerentola in Steps. Appena uscita da fare scalpore in The Housemaid, Amanda Seyfried è stata scelta per il ruolo di Cenerentola in Steps, dove si unirà ad Ali Wong e Stephanie Hsu, che doppiano rispettivamente le sorellastre Lilith e Margot.

Diretto da Alyce Tzue e John Ripa di Raya e l'ultimo drago, Steps è previsto per la prima nel 2026 e alcune immagini del film sono state condivise da Netflix. Potete vedere questi qui sotto sopra la sinossi ufficiale del film.

"Pensi di conoscere le sorellastre "malvagie" di Cenerentola? Ripensaci! Quando Lilith (Ali Wong), fraintesa, viene accusata di aver dirottato il Ballo Reale con una bacchetta magica rubata, trasforma accidentalmente sua sorella Margot (Stephanie Hsu) in una rana e lascia il regno nelle mani di una ragazza cattiva ossessionata dal principe. Ora Lilith deve allearsi con Cenerentola (Amanda Seyfried)... e un troll sorprendentemente sognante... per salvare il regno, riparare la fiaba frammentata e dimostrare che anche i cosiddetti villain meritano una possibilità di un lieto fine."