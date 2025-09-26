Amazon accetta di pagare 2,5 miliardi di dollari per la causa per "trucco di cancellazione"

HQ

Dopo una breve battaglia giudiziaria durata soli tre giorni, Amazon ha accettato di pagare 2,5 miliardi di dollari per risolvere una causa intentata dal Federal Trade Committee (FTC) degli Stati Uniti che ha accusato il gigante della tecnologia di utilizzare tattiche ribelli per mantenere gli utenti iscritti ad abbonamenti che non volevano.

La causa è stata inizialmente presentata nel 2023 e sosteneva che Amazon utilizzava interfacce "coercitive" sul suo sito Web per mantenere gli utenti automaticamente iscritti agli abbonamenti. Alcune persone desideravano solo iscriversi a Prime Video, eppure sono state indotte a rinnovare altri abbonamenti.

1,5 miliardi di dollari dell'accordo andranno agli utenti idonei, che possono ricevere fino a 51 dollari. Il resto dell'accordo costituisce una multa per Amazon. "Lavoriamo duramente per rendere chiaro e semplice per i clienti la sottoscrizione o la cancellazione dell'abbonamento Prime e per offrire un valore sostanziale ai nostri milioni di fedeli membri Prime in tutto il mondo", Ha detto Amazon in una dichiarazione (tramite The Hollywood Reporter).

La FTC ha criticato l'uso di Prime da parte di Amazon, dove realizza molte entrate consentendo agli abbonati di accedere a consegne più rapide e Prime Video, oltre ad altri vantaggi. La FTC ha anche affermato che le opzioni per abbonarsi solo a un aspetto di Prime, come l'abbonamento a Prime Video, sono state nascoste per rendere gli utenti più propensi a ottenere l'opzione più costosa.

