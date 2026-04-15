Amazon acquisirà Globalstar in un accordo da 11,6 miliardi di dollari per sfidare Starlink
Il colosso tecnologico espande le sue ambizioni satellitari mentre la corsa allo spazio con Elon Musk si intensifica.
Amazon ha accettato di acquisire Globalstar in un accordo del valore di 11,57 miliardi di dollari, segnando una spinta importante per rafforzare la propria posizione nel mercato della connettività satellitare.
L'acquisizione mira a colmare il divario con la rete Starlink di SpaceX, che attualmente domina il settore con migliaia di satelliti e milioni di utenti in tutto il mondo.
Globalstar porta circa due dozzine di satelliti alla costellazione esistente di Amazon, fornendo anche la tecnologia chiave Direct-to-Device (D2D) che consente la connettività senza torri telefoniche tradizionali. Amazon prevede di implementare queste funzionalità a partire dal 2028.
L'accordo preserva inoltre la partnership di Globalstar con Apple, garantendo un supporto continuo per funzionalità iPhone come Emergency SOS e servizi di localizzazione.
Amazon sta investendo pesantemente nella propria rete satellitare, con piani per lanciare oltre 3.000 satelliti entro la fine del decennio come parte della sua più ampia spinta verso i servizi a banda larga globale.