Amazon annulla The Wheel of Time

Nonostante sia diventato rapidamente uno degli spettacoli originali più visti su Prime Video, le speculazioni suggeriscono che i costi di produzione fuori controllo combinati con un pubblico deludente potrebbero aver portato alla decisione di cancellare la serie. La terza stagione, attualmente in lavorazione, sarà anche l'ultima.

In media, la produzione è costata tra i 100 eThe Wheel of Time i 120 milioni di corone svedesi (circa 9-11 milioni di dollari) per episodio – una somma non da poco, ma comunque significativamente più economica dell'altra grande impresa fantasy di Amazon, Gli Anelli del Potere, che è notoriamente la produzione televisiva più costosa mai realizzata.

La cancellazione è un pugno allo stomaco per i fan e Amazon non ha ancora commentato pubblicamente o offerto una spiegazione chiara per la decisione.

