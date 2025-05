Amazon cancella The Bondsman dopo una stagione

HQ

I giorni di Kevin Bacon come cacciatore di demoni sono contati. Amazon ha ufficialmente cancellato The Bondsman dopo una sola stagione, una decisione che lascia i fan con un finale cliffhanger che probabilmente non sarà mai risolto.

La serie, che ha debuttato il 3 aprile, segue Hub Halloran, un cacciatore di taglie resuscitato dal Diavolo in persona per rintracciare i demoni fuggiti. È una premessa bizzarra e intrigante, certo, ma che alla fine non è riuscita a trovare un pubblico.

Nemmeno l'etichetta Blumhouse è riuscita ad attirare gli spettatori e, sebbene i creatori dello show avessero in programma una continuazione, ora non scopriremo mai cosa succede a Hub, alla sua ricerca di uccidere i demoni o alla possibilità della sua redenzione.

