Amazon e Google collaborano per un servizio multicloud per velocizzare la connettività

HQ

Amazon e Google hanno presentato domenica un servizio di networking multicloud sviluppato congiuntamente progettato per aiutare i clienti a stabilire collegamenti privati e ad alta velocità tra le piattaforme informatiche delle due aziende in pochi minuti anziché in settimane.

Il lancio segue un'interruzione AWS del 20 ottobre che ha interrotto migliaia di siti web in tutto il mondo, inclusi app come Snapchat e Reddit, causando perdite stimate tra 500 e 650 milioni di dollari per le aziende statunitensi.

Il nuovo servizio combina Interconnect-multicloud di Amazon Web Services con Cross-Cloud Interconnect di Google Cloud per migliorare l'interoperabilità e facilitare il trasferimento di dati e applicazioni tra i cloud. Salesforce è tra i primi utilizzatori.

L'iniziativa arriva mentre le grandi aziende tecnologiche investono pesantemente nell'infrastruttura cloud per tenere il passo con il crescente traffico internet e le richieste di calcolo guidate dall'IA. Il business cloud di Amazon ha generato 33 miliardi di dollari di ricavi nel terzo trimestre, più del doppio dei 15,16 miliardi di Google Cloud.