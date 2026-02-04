Amazon eliminerà altri 16.000 posti di lavoro

HQ

Amazon ha pubblicato un post ufficiale sul blog che conferma le voci esistenti. Stanno rendendo 16.000 dipendenti aziendali licenziati o riducendo strati, come definisce Beth Galetti, vicepresidente senior senior per l'esperienza delle persone e la tecnologia di Amazon.

Nell'ottobre passato, 14.000 lavoratori furono licenziati, definendolo cambiamenti organizzativi. Si ritiene che ciò sia costato ad Amazon 1,8 miliardi di dollari in indennità di licenziamento.

Amazon insiste che non licenzia regolarmente le persone, ma che Amazon sta apportando aggiustamenti quando necessario.

I dipendenti hanno precedentemente accusato l'azienda di implementare l'IA senza il loro intervento, con i relativi licenziamenti che seguiranno.

Questa è la seconda grande riduzione di Amazon negli ultimi anni, dopo aver tagliato 27.000 posizioni nel 2023. Diverse iniziative Amazon saranno colpite principalmente negli Stati Uniti, tra cui Amazon Go e Amazon Fresh nei supermercati.

Amazon non ha pubblicato dati ufficiali ma aveva più di 1,5 milioni di dipendenti registrati nel 2023.