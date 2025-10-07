Amazon fa marcia indietro dopo aver censurato i poster di James Bond

HQ

Durante il fine settimana è emerso che Amazon, che ora possiede i diritti di James Bond, aveva iniziato a censurare diversi poster promozionali in cui la pistola del personaggio era stata modificata. Le immagini modificate includevano alcune delle immagini più iconiche della serie, come Sean Connery con la sua Walther PPK in Dr. No o Daniel Craig in Spectre, entrambi spogliati delle loro armi distintive. In un esempio particolarmente bizzarro, il braccio di Roger Moore era stato persino esteso digitalmente in modo che la sua pistola cadesse fuori dall'inquadratura, risultando in un'immagine che sembrava decisamente assurda.

Le critiche si sono diffuse rapidamente online, con molti che hanno accusato Amazon di cercare di annacquare l'identità visiva di Bond e hanno definito la mossa un ottimo esempio di "wokeness" troppo zelante. I fan erano furiosi e comprensibilmente. Cosa resta di Bond se non gli è nemmeno permesso di tenere in mano la sua pistola caratteristica?

Ora sembra che Amazon abbia ascoltato. Le immagini censurate sono state sostituite con fotogrammi più convenzionali dei film, ancora privi di armi, ma almeno senza i montaggi grotteschi. Finora, Amazon non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale che spieghi il cambiamento o il ragionamento alla base.