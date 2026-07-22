Amazon MGM Studios conferma il via libera per una nuova serie RoboCop su Prime Video

Un paio di mesi fa, un rapporto ha iniziato a circolare che suggeriva che Amazon MGM Studios avesse dato il via libera a una nuova serie di RoboCop per il debutto su Prime Video. Anche se questo attirò l'attenzione di molti, non c'era alcuna conferma diretta da parte dello studio che fosse accurato... fino ad ora.

Amazon MGM Studios ha confermato che la serie RoboCop è in arrivo e che Prime Video sarà la destinazione finale del progetto. Come già anticipato per la serie, Peter Ocko guiderà il progetto come sceneggiatore e showrunner, mentre James Wan forma un trio di produttori esecutivi con Michael Clear ed Ed Neumeier.

Quello che ancora non sappiamo è alcuna informazione aggiuntiva, il che significa che non ci sono notizie sul casting da mettere in evidenza, date di anteprima o dettagli della trama da osservare. Tuttavia, ora che il progetto è stato ufficialmente approvato, si può iniziare a lavorare per correggere gran parte di questa situazione, e dato che si tratta di una serie TV, potrebbero passare solo 2-3 anni prima che RoboCop rifaccia giustizia per le strade di Detroit.