Amazon MGM Studios ha ufficialmente iniziato il processo di casting per il prossimo James Bond

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La produzione e lo sviluppo del prossimo film di James Bond, non solo dopo la partenza di Daniel Craig come 007, ma anche la presa completa del franchise da parte degli Amazon MGM Studios e l'esclusione dei produttori di lunga data Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, sono stati un processo disomogeneo da seguire.

Abbastanza rapidamente è stato confermato che Denis Villeneuve avrebbe diretto questo film e Steven Knight avrebbe scritto la sceneggiatura, con alcuni nuovi produttori esecutivi incaricati di supervisionare il progetto più ampio, ma ci sono stati anche mesi e mesi con pochissimi progressi da documentare, un fatto preoccupante considerando che No Time To Die è stato presentato in anteprima cinque anni fa.

A quanto pare, le cose stanno per cambiare in meglio, poiché Amazon MGM Studios ha reso sui social media per rivelare che la procedura di casting per trovare il prossimo attore di James Bond è ufficialmente iniziata.

"La ricerca del prossimo James Bond è iniziata. Anche se non prevediamo di commentare dettagli specifici durante il casting, siamo entusiasti di condividere altre novità con i fan di 007 non appena sarà il momento giusto."

Per chi si chiede chi sia considerato il favorito attuale per interpretare James Bond, i bookmaker sembrano pensare che Callum Turner sia l'uomo giusto per il ruolo, ma le probabilità sono forti su Harris Dickinson, Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, Theo James e altri.