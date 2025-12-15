Amazon Prime Video anticipa la prima prima della seconda stagione di Fallout a domani
Anche se per noi in Europa è ancora il 17 dicembre, ora verrà rilasciato qualche ora prima.
Un cambiamento dell'ultimo minuto sembra aver leggermente posticipato l'uscita mondiale della seconda stagione di Fallout su Prime Video, originariamente prevista per il 17 dicembre (ora del Pacifico), al 16 dicembre alle 18:00 PT. Per noi europei, questo significa che Fallout: Stagione 2 arriverà alle 14:00 GMT/15:00 CET del 17 dicembre, quindi se vuoi unirti a Ella Purnell, Walton Goggins e Aaron Moten da domani sera, sorseggiando una Nuka-Cola o la mattina facendo colazione con Sugar Bombs.
Inoltre, Variety (che ha dato la notizia) ha anche annunciato che ci sarà una collaborazione speciale con l'Exosphere of Sphere a Las Vegas per promuovere la prima della seconda stagione dello show. I primi episodi di Fallout: Stagione 2 arriveranno domani, mentre gli altri andranno ogni mercoledì da allora fino al 4 febbraio 2026.
Starai sveglio fino a tardi per guardare l'inizio della seconda stagione di Fallout su Prime Video?