Amazon ridisegna completamente Luna, la sua piattaforma di streaming di giochi

HQ

Il segmento dei servizi di streaming di gioco vedrà presto l'ingresso di un nuovo concorrente. O, meglio, vedrà la rinascita di un giocatore che fino ad ora non era ancora decollato. Amazon sta scommettendo su Luna, ma ora lo farà in grande stile.

Amazon Luna è un servizio di gioco in streaming offerto come parte di un abbonamento Amazon Prime. Se sei un utente abituale su Twitch, potresti esserti imbattuto spesso nel catalogo Luna promosso insieme a Prime Gaming nella pagina dei premi, ma prima era legato allo stare seduti davanti a un computer per giocare a una versione desktop e Luna ora vuole andare molto, molto oltre.

Entro la fine dell'anno, Amazon lancerà una versione completamente ridisegnata e rinnovata di Amazon Luna, combinando giochi sociali innovativi con gli ultimi successi di critica e popolari. Queste nuove aggiunte sono incluse con Prime senza costi aggiuntivi. Il nuovo Luna consentirà ai membri Prime di giocare nello stesso modo in cui si godono i contenuti su Prime Video o Amazon Music e non sarà richiesto alcun hardware speciale: basta avviare Luna su Fire TV, Smart TV o tablet e giocherai in pochi secondi.

Dal lancio vedremo la libreria di giochi su Luna rinominata in GameNight e sarai in grado di giocare usando il tuo telefono come controller, se lo desideri. Questo è soprattutto per quei nuovi giochi sociali, in cui chiunque sarà in grado di partecipare al gioco dal multiplayer sul divano con un semplice codice QR. GameNight verrà lanciato con più di 25 giochi multiplayer accessibili, dalle versioni ottimizzate di Angry Birds, Draw & Guess, Exploding Kittens e Flappy Golf Party, agli adattamenti per feste di giochi da tavolo di successo come Taboo, Ticket to Ride e Cluedo. Tutti i titoli GameNight sono progettati per offrire un'esperienza divertente e senza problemi per qualsiasi utente, anche per coloro che non hanno mai giocato a un videogioco prima.

E per quelli di noi che sono già al livello successivo di gioco, Luna's GameNight verrà lanciato con 50 titoli premium senza costi aggiuntivi, tra cui Hogwarts Legacy, Indiana Jones e il Grande Cerchio, Kingdom Come: Deliverance II, TopSpin 2K25, Dave the Diver, MotoGP 25, Farming Simulator 22 e SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom. Se hai un controller di gioco abilitato Bluetooth in casa, puoi giocare a uno di questi senza problemi. Questi sono inclusi gratuitamente, ma ci saranno alcuni titoli ancora più speciali, come EA Sports FC 26, che richiederà un abbonamento Luna Premium. L'elenco completo sarà rivelato in un secondo momento.

Al momento non abbiamo una data concreta a cui aggrapparci, ma non c'è dubbio che gli abbonati Prime si siano appena trovati con la migliore delle sorprese per il 2025.

Non vedi l'ora di provare i nuovi Amazon Luna e GameNight?