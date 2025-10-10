Amazon scarta sia Countdown che Butterfly

HQ

I giganti dello streaming sono diventati famosi per il loro approccio spietato alla cancellazione di programmi TV dopo solo una o due stagioni se i numeri del pubblico non soddisfano le aspettative, ed è successo di nuovo. Amazon ha deciso di eliminare sia Butterfly che Countdown, due thriller ricchi di azione che semplicemente non hanno attirato abbastanza spettatori. Almeno non abbastanza da convincere l'azienda a tenerli in vita.

Si suggerisce che Coundown in particolare abbia sofferto di uno scarso numero di spettatori, che secondo i rapporti è stato il motivo principale della cancellazione. Per quanto riguarda Butterfly, non è così chiaro, ma ha comunque ricevuto l'ascia da Amazon, poiché chiaramente non ha soddisfatto le aspettative che avevano per lo spettacolo con Daniel Dae-Kim. Si potrebbe ipotizzare che lo streamer sentisse semplicemente di avere già abbastanza azione di spionaggio sul piatto con artisti del calibro di Ballard, Reacher e l'imminente spin-off di Neagley.