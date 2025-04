Amazon sta andando avanti con un adattamento della serie di Carrie

HQ

Quella che in precedenza era solo una voce vaga è stata ora confermata. Il maestro dell'horror Mike Flanagan, noto per diversi acclamati adattamenti di King come Doctor Sleep e Gerald's Game, trasformerà il romanzo d'esordio dell'autrice Carrie in una serie TV per Amazon. Lo spettacolo sarà composto da otto episodi e Flanagan descrive questa nuova versione come "audace e tempestiva".

Per chi non lo conoscesse, il libro segue Carrie White, un'adolescente alle prese con il bullismo e la sua madre fanaticamente religiosa, un cocktail emotivo che alla fine scatena i suoi poteri telecinetici. Anche se il casting non è stato ancora confermato ufficialmente, i rapporti dicono che Summer H. Howell è in trattative per interpretare Carrie White, con Siena Agudong che potrebbe entrare nel ruolo di Sue Snell.

Carrie è stata adattata per lo schermo diverse volte in precedenza, la più famosa nella versione di Brian De Palma del 1976. Si spera che Flanagan possa dare nuova vita alla storia, aggiungendo complessità e scavando più a fondo nei suoi elementi psicologici. In ogni caso, non vediamo l'ora.

Allora, cosa ne pensi: Flanagan è la persona giusta per affrontare Carrie?