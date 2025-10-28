Amazon sta per tagliare 30.000 posti di lavoro, compreso il personale che lavora con i videogiochi

HQ

Pensavate che avessimo finito con i tagli di posti di lavoro nell'industria dei videogiochi? Lascia perdere. Ora Bloomberg riporta che potrebbe essere il momento di uno dei peggiori round di sempre. Questa volta, secondo quanto riferito, è il gigante Amazon che sta pianificando fino a 30.000 licenziamenti.

Secondo il rapporto, i tagli interesseranno "diversi dipartimenti chiave, tra cui la logistica, i pagamenti, i videogiochi e l'unità di cloud computing". Non sappiamo quanti dei dipendenti di Amazon che lavorano con i giochi saranno interessati, ma hanno uno sviluppo interno piuttosto ampio e hanno rilasciato New World, tra gli altri titoli. Amazon ha anche il suo servizio di cloud gaming, Luna.

In totale, l'azienda ha 350.000 dipendenti, ma se includiamo anche altre forme di occupazione, un totale di 1,5 milioni di persone lavorano attualmente per Amazon.