Amazon sta rimuovendo tutte le armi dai classici poster di James Bond

HQ

Amazon, che ora possiede i diritti di James Bond, sembra aver iniziato a modificare le iconiche pistole da vecchie immagini promozionali con vari attori del passato di Bond. Queste immagini alterate sono attualmente in uso in tutto il catalogo di Bond di Prime Video, secondo The Spy Command, il primo organo di stampa a notare il cambiamento.

In alcuni casi, le modifiche sono sottili: le immagini originali sono state semplicemente ritagliate in modo che l'arma non sia più visibile. Ma in altri, le modifiche sono più drastiche, con strumenti di intelligenza artificiale che sembrano essere utilizzati per rimuovere completamente la pistola e riempire i dettagli di sfondo mancanti.

Le prove condivise dal quartier generale dell'MI6 mostrano molte di queste foto toccate dall'intelligenza artificiale, in cui Bond ora posa a mani vuote o con una postura stranamente rigida, come se stesse afferrando un'aria invisibile. I fan hanno espresso sentimenti contrastanti: alcuni la definiscono "correttezza politica" non necessaria, mentre altri la vedono come un'innocua decisione di branding da parte di Amazon per rendere il catalogo di Bond più adatto alle famiglie.

Qualunque sia l'intento, le modifiche segnano un affascinante scontro tra la sensibilità moderna e l'eredità del fumetto del franchise, che definisce Bond tanto quanto i suoi martini e smoking.