Amazon Un appassionato di videogiochi afferma che "è realistico pensare che ci sarebbe un sequel" di 007 First Light

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Poco dopo l'arrivo di 007 First Light, che si è rivelato un grande successo tra i giocatori di tutto il mondo, è nata una certa confusione poiché sembrava che Amazon MGM Studios avrebbe preso la licenza di James Bond dalla danese IO Interactive per gestire internamente i futuri giochi della serie. Questo ha causato un discreto scalpore, che si è presto placato quando si ha confermato che c'erano tensioni incrociate e in realtà Amazon stava semplicemente notando che nulla era ancora stato bloccato sul fronte del sequel.

Poco è cambiato nelle settimane successive a questa mania, il che significa che non sappiamo molto altro sul fatto che IOI diriga un progetto sequel, ma c'è una buona dose di speranza, almeno a giudicare dai commenti del capo di Amazon Gaming Jeff Gattis in un'intervista con GamesIndustry.biz.

Per prima cosa, Gattis ha spiegato: "Non abbiamo confermato nulla su chi pubblicherà o svilupperà il prossimo sequel di Bond. Come ha detto Hakan [Abrak, CEO di IOI], non ne abbiamo nemmeno ancora parlato davvero."

Quello che ha aggiunto è che "il gioco è fantastico. Ottimo. Penso sia realistico pensare che ci sarebbe un sequel. Tecnicamente, Amazon possiede i diritti sul gioco, ma faremo ciò che è giusto per il gioco, non stiamo cercando di portare tutto su Amazon."

E per quanto riguarda la posizione di IOI in questa equazione, conclude la questione affermando: "dato il successo di questo, penso che probabilmente vogliate che IOI lo sviluppi."

Per chi fosse curioso di sapere se Amazon abbia pensato di acquisire IOI e inserire l'azienda danese nella sua linea di prodotti first-party, tutto ciò che Gattis ha osservato è che "tutto è possibile" anche se "non ci sono state discussioni su questo al momento."

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