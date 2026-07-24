Amazon Un appassionato di videogiochi afferma che "è realistico pensare che ci sarebbe un sequel" di 007 First Light
Jeff Gattis ha osservato che, se fosse così, "probabilmente vorresti che IOI lo sviluppasse."
Poco dopo l'arrivo di 007 First Light, che si è rivelato un grande successo tra i giocatori di tutto il mondo, è nata una certa confusione poiché sembrava che Amazon MGM Studios avrebbe preso la licenza di James Bond dalla danese IO Interactive per gestire internamente i futuri giochi della serie. Questo ha causato un discreto scalpore, che si è presto placato quando si ha confermato che c'erano tensioni incrociate e in realtà Amazon stava semplicemente notando che nulla era ancora stato bloccato sul fronte del sequel.
Poco è cambiato nelle settimane successive a questa mania, il che significa che non sappiamo molto altro sul fatto che IOI diriga un progetto sequel, ma c'è una buona dose di speranza, almeno a giudicare dai commenti del capo di Amazon Gaming Jeff Gattis in un'intervista con GamesIndustry.biz.
Per prima cosa, Gattis ha spiegato: "Non abbiamo confermato nulla su chi pubblicherà o svilupperà il prossimo sequel di Bond. Come ha detto Hakan [Abrak, CEO di IOI], non ne abbiamo nemmeno ancora parlato davvero."
Quello che ha aggiunto è che "il gioco è fantastico. Ottimo. Penso sia realistico pensare che ci sarebbe un sequel. Tecnicamente, Amazon possiede i diritti sul gioco, ma faremo ciò che è giusto per il gioco, non stiamo cercando di portare tutto su Amazon."
E per quanto riguarda la posizione di IOI in questa equazione, conclude la questione affermando: "dato il successo di questo, penso che probabilmente vogliate che IOI lo sviluppi."
Per chi fosse curioso di sapere se Amazon abbia pensato di acquisire IOI e inserire l'azienda danese nella sua linea di prodotti first-party, tutto ciò che Gattis ha osservato è che "tutto è possibile" anche se "non ci sono state discussioni su questo al momento."
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