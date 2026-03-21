Amazon vuole tornare nel gioco dei telefoni - questa volta con l'IA

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Sebbene il loro primo tentativo si sia rivelato uno dei più grandi flop del settore, ora si riporta che Amazon stia pianificando un ritorno, a dieci anni dal disastroso lancio del Fire Phone.

La nuova iniziativa, nota internamente come "Transformer", si dice si concentri sull'IA ed è pensata come un assistente personale da portare con sé, con una profonda integrazione con Alexa e altri servizi di Amazon, dallo shopping allo streaming. Un cambiamento chiaro rispetto al Fire Phone, che, al momento del lancio nel 2014, è diventato uno dei maggiori fallimenti di sempre dell'azienda. Era costoso, aveva una selezione esigua di app e le sue "funzionalità" sembravano per lo più una lista di trovate.

Questa volta, Amazon sembra voler ripensare le cose da zero. Le voci indicano un'interfaccia più guidata dall'IA, forse anche senza un app store tradizionale. Allo stesso tempo, c'è una chiara ambizione di rendere il telefono un collegamento costante tra l'utente e l'ecosistema di Amazon—il che, se siamo cinici, significa anche più dati.

Il problema, ovviamente, è che la competizione è feroce. Apple e Samsung sono comodamente in cima, e ci vorrà molto perché Amazon riesca a unirsi alla lotta per le briciole rimaste.

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