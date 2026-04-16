Amazon's Tomb Raider la serie riprende la produzione, Sophie Turner di nuovo sul set

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Alla fine del mese scorso Sophie Turner, la protagonista della prossima trasposizione live-action di Amazon di Tomb Raider, ha subito un infortunio sul set. Questo ha messo fuori gioco Turner e ha costretto l'intera serie a sospendere la produzione nel frattempo. Dopotutto, non puoi saccheggiare tombe senza Lara Croft. Tuttavia, sembra che le cose stiano tornando in carreggiata con la nuova serie.

TMZ (tramite Eurogamer) riporta che Turner è stato avvistato di nuovo sul set e che la produzione è quindi ripresa. Si nota anche che questo breve ritardo non dovrebbe avere un impatto significativo sul calendario di produzione, quindi non dovremmo aspettarci un ritardo nella data di uscita. Poiché ciò non è ancora stato confermato, Amazon può davvero dire che lo show arriverà quando arriverà.

Inoltre, sembra che i fan abbiano trovato il set che sarà usato per il Croft Manor dal vivo. Wrest Park, una grande villa in stile castello francese, si ritiene sia la sede della casa di famiglia di Lara. È stato usato anche a Downtown Abbey e Bridgerton, quindi ha già una grande discendenza televisiva.