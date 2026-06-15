AMD afferma che i loro laptop AI Ryzen di fascia base sono molto migliori per il gaming rispetto al MacBook Neo

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AMD sta spingendo molto su come i loro processori AI Ryzen di fascia base offrano prestazioni di gioco e produttività migliori rispetto al MacBook Neo, come riportato da Tweak Town.

Il MacBook Neo di Apple è stato uno dei laptop entry-level più ricercati e raccomandati per produttività, carichi di lavoro per creatori e così via. Gli ultimi laptop AMD con Ryzen AI vogliono essere migliori di un MacBook Neo.

AMD afferma che l'accessibile AMD Ryzen 5 240 e la sua grafica Radeon 760M integrata possono eseguire nativamente tutti e 20 i "Top 20 giochi PC ", mentre il MacBook Neo ne può eseguire solo cinque. AMD aggiunge "alti frame rate" e "grafica avanzata" come caratteristiche dei suoi processori AI Ryzen. Ma dobbiamo ricordare che la Radeon 760M fatica con molti giochi moderni.

AMD sottolinea anche i vantaggi che i dispositivi AI Ryzen offrono rispetto al MacBook Neo, tra cui porte I/O ampliate, maggiore spazio di archiviazione e memoria, e supporto per il touchscreen. Va detto però che il grande fascino del MacBook Neo di Apple è il prezzo di 599 dollari, la qualità costruttiva, il display e l'ecosistema macOS.

Dovremo aspettare e vedere se il mercato sarà d'accordo con le audaci affermazioni di AMD.