AMD e Valve hanno rapporti contraddittori sul rilascio di Steam Machine

Ieri abbiamo riportato che AMD sembra suggerire che la prossima Xbox potrebbe essere rilasciata nel 2027, una console che diverse fonti ritengono sarà incredibilmente potente (più potente della PlayStation 6) - ma anche più costosa. Speriamo di scoprire di più a riguardo verso la fine di quest'anno, quando Xbox festeggerà il suo 25° anniversario, ma il fatto è che AMD ha ora commentato anche un'altra console in arrivo.

PC Gamer sottolinea che nello stesso rapporto trimestrale che ci ha fornito informazioni sulla prossima Xbox, possiamo anche leggere qualcosa di interessante su Steam Machine. La responsabile AMD, la dottoressa Lisa Su, afferma:

"Valve è sulla buona strada per iniziare a spedire la sua Steam Machine alimentata da AMD all'inizio di quest'anno."

Questo è del tutto in linea con quanto detto dalla stessa Valve quando è stata annunciata la nuova Steam Machine, ma dato il recente silenzio dell'azienda, molti hanno iniziato a temere che ci possano essere ritardi - con l'aumento vertiginoso dei costi dei componenti come una delle spiegazioni. In base a quanto dice AMD, però, sembra che possiamo tirare un sospiro di sollievo... ma purtroppo, Valve stessa non sembra essere d'accordo.

Ora hanno aggiornato le FAQ su Steam (grazie The Verge) e ora dichiarano che la prima metà del 2026 è l'obiettivo, non il primo trimestre:

"Il nostro obiettivo di spedire tutti e tre i prodotti nella prima metà dell'anno non è cambiato. Ma abbiamo ancora del lavoro da fare per fissare prezzi e date di lancio concrete che possiamo annunciare con sicurezza, tenendo conto di quanto rapidamente le circostanze che circondano entrambe queste cose possano cambiare."

La ragione di ciò è infatti la carenza di componenti e i prezzi alle stelle, il che significa anche che i prezzi promessi da Valve per Steam Machine sono anch'essi ritardati:

"Quando abbiamo annunciato questi prodotti a novembre, avevamo pianificato di poter condividere prezzi e date di lancio specifiche ormai. Ma le carenze di memoria e storage di cui probabilmente hai sentito parlare in tutto il settore sono aumentate rapidamente da allora. La disponibilità limitata e i prezzi in crescita di questi componenti critici ci impongono di rivedere il nostro orario di spedizione esatto e i prezzi... "

In poche parole, secondo AMD l'hardware sembra pronto, ma poiché c'è troppa incertezza su componenti e prezzi, Valve vuole aspettare ancora un po'. Dovremo solo aspettare e vedere. Incrociamo le dita per un annuncio il prima possibile; Dopotutto, la tecnologia è una merce deperibile.