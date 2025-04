AMD ora controlla quasi l'80% del mercato delle CPU consumer negli Stati Uniti

HQ

Per molti, molti anni è stato quasi scontato che un PC contenesse un processore Intel. Da quando il Pentium è stato rilasciato a metà degli anni '90, l'azienda ha dominato il mercato in modo quasi schiacciante, addebitando un bel po' di soldi per i nuovi processori con aggiornamenti piuttosto minori.

Ma da qualche parte lungo la strada, sembra che si siano sentiti un po' troppo a loro agio, e AMD ha iniziato a recuperare terreno e alla fine li ha superati un paio di anni fa. Una prova di come le cose siano andate bene per AMD arriva da TechEpiphany (via Wccftech) che rivelaIntel che la quota di mercato dei nuovi processori consumer negli Stati Uniti nel mese di marzo è ora scesa al 21,26%, mentre AMD vanta il 78,74%. Le cifre si basano su Amazon numeri di vendita, che è di gran lunga il più grande rivenditore del paese.

Certo, non sappiamo se Intel riuscirà a tornare, ma hanno nuovi modelli interessanti. Tranne che lo fa anche AMD. Si spera che la concorrenza possa portare a prezzi leggermente più bassi, il che non guasterebbe affatto dopo la recente serie di aumenti su tutta la linea, che probabilmente sarà anche esacerbata dalla guerra tariffaria in arrivo.