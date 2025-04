American Arcadia arriverà su console il mese prossimo

HQ

Dopo oltre un anno di esclusiva per PC, l'avventura puzzle cinematografica di Out of the Blue uscirà su console il mese prossimo.

Combinando il platform 2.5D con gli enigmi in prima persona, dovrai aiutare Trevor, un uomo normale, a fuggire da uno straordinario reality show televisivo. Prendendo ispirazione da artisti del calibro di Truman Show, ma espandendo il concetto con ore di gioco, finora ha impressionato giocatori e critici con la sua uscita su PC.

Il rilascio di PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch per American Arcadia è previsto per il 15 maggio. Se non avete ancora visto di cosa tratta il gioco e volete dare un'occhiata, date un'occhiata al trailer qui sotto: