American Arcadia sarà pubblicato in edizione fisica questo autunno

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American Arcadia è una delle migliori esperienze narrative di enigmi disponibili oggi. E non c'è da stupirsi, dato che dietro questo gioco ci sono le persone responsabili di Call of the Sea e del più recente Call of the Elder Gods, American Arcadia di Out of the Blue Games segue un reality show distopico in cui le spettatorie in aumento o diminuzione determinano se i cittadini della città di Arcadia vivono o muoiono. Solo grazie alle esperienze dei suoi due protagonisti, Trevor e Angela, che lavorano insieme, riusciranno a sopravvivere e sconfiggere la corporazione che tira le fila dietro le quinte.

American Arcadia è eccellente, ma ha avuto bisogno di una piccola spinta per raggiungere più case, e presto lo avrà. Raw Fury ha ora stretto una partnership con Tesura Games per pubblicare due edizioni di American Arcadia in formato fisico per Nintendo Switch 1 e PlayStation 5. Un'edizione standard, contenente il gioco completo, e una vera edizione da collezione deluxe, che include quanto segue:



Scatola TV da collezione



Gioco fisico completo (PS5 e NSW)



Coperchio reversibile



Carte TV Zapping (intercambiabili)



Libro d'arte (230 pagine)



Perno Magnetico Cometa



CD della colonna sonora



Anche se non ci sono ancora una data precisa, potrai acquistare una di queste due edizioni a partire da questo autunno. Dai un'occhiata al contenuto dell'edizione da collezione American Arcadia qui sotto.