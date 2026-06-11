American Arcadia sarà pubblicato in edizione fisica questo autunno
Il titolo di Out of the Blue sta finalmente arrivando sugli scaffali sia in edizioni standard che da collezione.
American Arcadia è una delle migliori esperienze narrative di enigmi disponibili oggi. E non c'è da stupirsi, dato che dietro questo gioco ci sono le persone responsabili di Call of the Sea e del più recente Call of the Elder Gods, American Arcadia di Out of the Blue Games segue un reality show distopico in cui le spettatorie in aumento o diminuzione determinano se i cittadini della città di Arcadia vivono o muoiono. Solo grazie alle esperienze dei suoi due protagonisti, Trevor e Angela, che lavorano insieme, riusciranno a sopravvivere e sconfiggere la corporazione che tira le fila dietro le quinte.
American Arcadia è eccellente, ma ha avuto bisogno di una piccola spinta per raggiungere più case, e presto lo avrà. Raw Fury ha ora stretto una partnership con Tesura Games per pubblicare due edizioni di American Arcadia in formato fisico per Nintendo Switch 1 e PlayStation 5. Un'edizione standard, contenente il gioco completo, e una vera edizione da collezione deluxe, che include quanto segue:
- Scatola TV da collezione
- Gioco fisico completo (PS5 e NSW)
- Coperchio reversibile
- Carte TV Zapping (intercambiabili)
- Libro d'arte (230 pagine)
- Perno Magnetico Cometa
- CD della colonna sonora
Anche se non ci sono ancora una data precisa, potrai acquistare una di queste due edizioni a partire da questo autunno. Dai un'occhiata al contenuto dell'edizione da collezione American Arcadia qui sotto.